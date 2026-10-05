Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta besiciler silajlık mısır hasadıyla kışa hazırlanıyor

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Kars'ta, yaz dönemini meralarda geçiren, özellikle süt ve besi sığırlarının kışlık kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla silajlık mısır hasadına başlandı

Yaklaşık 600 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu Kars'ta, yaz aylarında geniş mera ve yaylalarda geleneksel yöntemlerle hayvancılığı sürdüren yetiştiriciler, havaların soğumasıyla ahırlara aldıkları hayvanların kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlık yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik eğitim ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında özellikle enerji ve protein bakımından zengin yem bitkilerinin üretimi teşvik edilirken, bunların başında silajlık mısır geliyor.

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Mısırın bitki olarak hasat edilip uygun koşullarda silolanmasıyla elde edilen yem, hayvanların kış dönemindeki beslenmesinde kullanılıyor. Bu yıl kentte yaklaşık 7 bin dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadında yaklaşık 45 bin ton rekolte bekleniyor.

- Hayvanların kaba yem ihtiyacı için hummalı çalışma başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, silajlık mısırın, özellikle büyükbaş hayvanların kışlık beslenmesinde enerji bakımından zengin bir kaba yem kaynağı olarak öne çıktığını söyledi.

Aydın, Kars'ta yaz aylarında geniş mera ve yaylalarda geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan yetiştiricilerin, havaların soğumasıyla ahırlara alınacak hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu anlattı.

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Hayvanların ağır kış koşulları içerisinde içeriye alındığını dile getiren Aydın, "İçeriye alınan hayvanların da beslenmesi ve kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması için de çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Çiftçilerimize çeşitli eğitimler, demonstrasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle kaba yem ihtiyacını giderecek hem enerji yönünden hem de protein yönünden zengin yem bitkilerini tavsiye ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi mısır silajı." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak çiftçilere yönelik bu konularda eğitimler verdiklerini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda mısır silajı yapılan bölgelerde özellikle hümik asit uygulamasıyla vatandaşlarımızın daha yüksek verim, daha kaliteli verim elde etmeleri için çeşitli demonstrasyon faaliyetleri yürüttük, bu sene de aynı faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de gelinen mevsim itibarıyla hasat dönemi başladı. İlimizde yaklaşık 7 bin dekarlık bir alanda 45 bin ton civarında bir rekolte ile biz bu sene silajlık mısır hasadını inşallah bereketli bir şekilde gerçekleştiriyoruz."

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- "Su açısından sıkıntı yaşanmayan bölgelerde yetiştirilmesi gerekiyor"

Silajlık mısır üretiminde toprağın korunması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının da önem taşıdığına dikkati çeken Aydın, "Toprağın korunması ve daha verimli işlenebilmesi için münavebe sisteminin (ekim nöbeti) uygulanması lazım. Özellikle mısır gibi su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin, su açısından sıkıntı yaşanmayan bölgelerde yetiştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili tavsiye ve yönlendirmelerde bulunuyor, ekilişleri de planlama kapsamında gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ayakgedikler köyü muhtarı ve mısır silajı üreticisi Ergün Kılıç da bitkinin hayvanlara çok katkı sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Mısır silajı hayvancılığın bel kemiğidir, işletmelerin gizli kahramanıdır, bizlerin olmazsa olmazıdır. Mısır silajı bol enerjili bir yiyecektir, böylelikle de kışın ortasında bahar güzelliğini ahırlara taşıyoruz. Mısır silajı çiftçimizin ve besicimizin düşük gelirli bir girdisidir. Allah devlete zeval vermesin, mısır silajına desteği var."