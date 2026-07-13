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        İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı

        İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 21:59 Güncelleme:
        İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı

        İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı.

        İlçeye bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan, AA muhabirine, İzmir'den memleketi Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler." diye konuştu.

        Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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