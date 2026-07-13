Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Besiciler, yaz boyunca Kars yaylalarında üretim yapıyor

        Besiciler, yaz boyunca Kars yaylalarında üretim yapıyor

        Kars'ta havaların ısınmasıyla aileleriyle yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık üç ay boyunca yüksek rakımlı meralarda hayvanlarını otlatarak süt ve süt ürünleri üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Besiciler, yaz boyunca Kars yaylalarında üretim yapıyor

        Kars'ta havaların ısınmasıyla aileleriyle yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık üç ay boyunca yüksek rakımlı meralarda hayvanlarını otlatarak süt ve süt ürünleri üretimi yapıyor.

        Kentte geçimini büyük ölçüde hayvancılıkla sağlayan üreticiler, sürülerini yüksek rakımlı yaylalara çıkararak yaz sezonunu burada geçiriyor.

        Havaların ısınması ve karların erimesiyle hareketlenen yaylalarda besicilerin günlük mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

        Üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hayvanlarını geniş meralarda otlatmaya çıkarıyor. Gün boyunca hayvanların bakım ve kontrollerini sürdüren besiciler, akşam saatlerinde sürüleri yeniden ağıllara getiriyor.

        Yaylalarda kurulan çadır ve taş evlerde kalan aileler, sağımı yapılan sütten peynir, tereyağı ve çeçil peyniri üretiyor.

        Kuyucuk köyünden Muhammet Uyanır, AA muhabirine, haziran ayında yaylaya çıkmaya başladıklarını belirterek, "Sürüden iyi verim alabilmemiz, hayvanlarımızın daha iyi otlaması için yaylaya çıkmamız gerekiyor. Yayla olmazsa bizim hayvancılık olmaz, arazinin durumuna göre de yayladan ineriz. Devletimiz sağ olsun yol ve su sıkıntımızı giderdi, elektrik sıkıntımız var." dedi.

        Kadınlardan Sevim Aydın da yaylada üretime katkıda bulunduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta kaybolan bir kişi bulundu
        Sarıkamış'ta kaybolan bir kişi bulundu
        Kars'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Kars'taki Uluslararası Gastronomi Film Festivali sona erdi
        Kars'taki Uluslararası Gastronomi Film Festivali sona erdi
        Kars'ta kaybolan genç bulundu
        Kars'ta kaybolan genç bulundu
        Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor
        Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor
        Kars'taki Deniz Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor
        Kars'taki Deniz Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor