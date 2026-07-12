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        Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de açan çiçeklerle beyaza bürünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle beyaza bürünüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de açan çiçeklerle beyaza bürünüyor.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar ve çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden olan kentte, kayak merkezi bölgesi, Hamamlı ve Hançerli düzünde açan çiçekler, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

        Beyaza bürünen çayır ve meralar dronla görüntülendi.

        Caner Özcan, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Özcan, "Sarıkamış'ın doğası ve enteresan güzellikleri var. Kışın karla, yazın çiçeklerle bembeyaz oluyor. Bu sene güzel yağmur yağdı. Yağmurlardan dolayı bitkiler güzelliklerini gösterdi. Sarıkamış’ın tabiatı her şeyi güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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