Kars'ta doğada nadir görülen Kafkas keleri görüntülendi
Doğada nadir görülen sürüngen türlerinden biri olan Kafkas keleri, Kars'ın Kağızman ilçesindeki kayalıklarda görüntülendi.
Doğada nadir görülen sürüngen türlerinden biri olan Kafkas keleri, Kars'ın Kağızman ilçesindeki kayalıklarda görüntülendi.
Kafkasya ve Doğu Anadolu bölgesinde görülebilen Kafkas keleri (paralaudakia caucasica), Kars'taki doğal ortam alanlarında yaşamını sürdürüyor.
Böcek ve örümceklerle beslenerek ekosistemin dengesine katkı sağlayan keler, Kağızman ilçesindeki kayalık ortamlarda görülebiliyor.
Yaşadığı ortama uyumlu renklere bürünebilen ve bu nedenle çok zor görülen Kafkas keleri, doğal ortamında kameraya yansıdı.
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