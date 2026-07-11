Kars'ta anne bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anne bozayı, iki yavrusuyla çöp konteynerinde yiyecek aradı.



Dünyada göç eden bozayı popülasyonuyla tanınan ilçede, bozayılar zaman zaman ormana yakın yerleşim yerlerinde görülüyor.



Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesindeki çöp konteyneri yanına gelen anne bozayı ve iki yavrusu yiyeceklerle beslendikten sonra ormanlık alana girdi.



Anne bozayı ve iki yavrusunun beslenme anı objektiflere yansıdı.

