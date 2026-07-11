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        Kars'ta anne bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anne bozayı, iki yavrusuyla çöp konteynerinde yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Kars'ta anne bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anne bozayı, iki yavrusuyla çöp konteynerinde yiyecek aradı.

        Dünyada göç eden bozayı popülasyonuyla tanınan ilçede, bozayılar zaman zaman ormana yakın yerleşim yerlerinde görülüyor.

        Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesindeki çöp konteyneri yanına gelen anne bozayı ve iki yavrusu yiyeceklerle beslendikten sonra ormanlık alana girdi.

        Anne bozayı ve iki yavrusunun beslenme anı objektiflere yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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