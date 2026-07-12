Kars'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Kars'ta yayla yolunda şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı. İsmet Ç, (72) idaresindeki traktör, Hacıveli köyü yayla yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Yurdagül Ç, (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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