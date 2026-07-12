Kars'ta kaybolan genç bulundu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan genç ekiplerce arazide sağ olarak bulundu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan genç ekiplerce arazide sağ olarak bulundu.
İlçeye bağlı Boyalı köyü kırsalında hayvanlarını otlatmak amacıyla sabah evden ayrılan 17 yaşındaki Abdulsamet D'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp Abdulsamet D, sağ olarak arazide bulundu.
Abdulsamet D, UMKE ekiplerince köye getirilerek sağlık taramasından geçirildi.
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