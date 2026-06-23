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        Kağızmanlı kadınlar Sağlıklı Hayat Merkezi'yle harekete geçti

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sunduğu diyetisyen ve fizyoterapist hizmetlerinden yararlanan kadınlar, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle harekete geçerek daha sağlıklı ve enerjik bir yaşama adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kağızmanlı kadınlar Sağlıklı Hayat Merkezi'yle harekete geçti

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sunduğu diyetisyen ve fizyoterapist hizmetlerinden yararlanan kadınlar, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle harekete geçerek daha sağlıklı ve enerjik bir yaşama adım attı.

        Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Kağızman Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlara diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanı desteği sunuyor.

        Merkezde kişiye özel hazırlanan programlarla kilo kontrolü sağlanırken, fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştirilen egzersizler sayesinde hareket kabiliyeti artırılıyor ve günlük yaşam kalitesi yükseliyor.

        Tamamen ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden bugüne kadar 3 bin 500 kadın yararlandı. Kadınlar merkez sayesinde düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanıyor.

        Merkezde spor yapıp daha sağlıklı ve enerjik bir yaşama adım atan kadınlara, ayrıca kanser taramaları, halk sağlığı eğitimleri ve çeşitli danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

        - "Buraya gelen vatandaşlarımız ağrılarından kurtuluyor, şifa buluyorlar"

        Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Melis Şentürk, ilçedeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişimcilerin görev yaptığını söyledi.

        Hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

        "Buradaki spor salonlarında, yağ yakımı yapılabiliyor, omurga hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarda da yine fizyoterapi seanslarımız düzenleniyor. Diyetisyenimiz yine kilo verimi konusunda ya da belli tansiyon, hipertansiyon, diyabet hastalıkları gibi konularda danışmanlık verebiliyor. Çocuk gelişimcimiz, çocukların gelişim süreçlerine destek olmak amacıyla tuvalet eğitimi ve öfkeyle başa çıkma gibi konularda eğitim verebiliyor. Psikoloğumuz da yine aynı şekilde danışmak isteyen, derdini paylaşmak isteyen vatandaşlarımız olursa yardımcı olabiliyor. Buraya gelen vatandaşlarımız ağrılarından kurtuluyor, şifa buluyorlar."

        Fizyoterapist Aynur Gülek ise Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bireylere sağlıklı bir şekilde egzersiz alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Buraya gelen danışanlarımıza sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için aslında egzersiz alışkanlığı kazandırıyoruz. Bütün danışanlarımızda özellikle bir ısınma evresi daha sonra yüklenme periyodu dediğimiz bir periyot, sonra da soğuma ile beraber aslında egzersiz süresini tamamlıyoruz. İlk geldiklerinde gördüğünüz gibi spor cihazlarımızla aletlerimizle çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Bu merkez bizim için büyük bir şans"

        Merkezi kullanan Devrim Yıldız da yüksek kolesterol hastası olduğunu anlattı.

        Merkezi verimli kullandığını söyleyen Yıldız, "Buraya başladıktan sonra ağrılarım oldukça azaldı, kolesterolüm normal düzeye gelmeye başladı. Burası gerçekten bizim için çok büyük faydası olan bir yer. Sadece aletlerin olması yeterli değil, burada insan odaklı çalışılması çok güzel. Hani sadece aletlere gelip kendi kendimize yapmıyoruz, nefesimizi doğru almak, hareketleri doğru yapmak, doğru ilerlemek hastalık anlamında bizim için büyük bir şans. Bu daha da yayılırsa halk için daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

        Kadınlardan Ayten Yeşilyurt ise merkezle sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Yaklaşık bir aydır geliyorum ve bir aydan beri epeyce bir kademe katettik, boyun fıtığım düzeldi." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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