Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne ziyaret

        Kars Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne ziyaret

        Kars Barosu Başkanı Avukat Necat Yağcı, yönetim kurulu üyeleriyle Azerbaycan Barolar Birliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Kars Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne ziyaret

        Kars Barosu Başkanı Avukat Necat Yağcı, yönetim kurulu üyeleriyle Azerbaycan Barolar Birliği'ni ziyaret etti.

        Barodan yapılan açıklamaya göre, Bakü'de yapılan ziyarette Kars Barosu heyeti, Azerbaycan Barolar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi.


        Görüşmede iki ülkenin hukuk alanındaki işbirliği ele alındı, avukatlık mesleğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar değerlendirildi.

        Meslek içi eğitim faaliyetleri, genç avukatların mesleki gelişimi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ayrıca iki ülke baroları arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve eğitim programları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

        Baro başkanı Yağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluğun hukuk camiaları arasında da güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, mesleki dayanışmanın artırılmasına yönelik işbirliklerini önemsediklerini ifade etti.

        Yağcı ve beraberindekiler daha sonra Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kars Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne ziyaret
        Kars Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne ziyaret
        Kars Valiliği'nden kültürel miras hamlesi: Yaşayan Miras Şöleni 12 Haziran'...
        Kars Valiliği'nden kültürel miras hamlesi: Yaşayan Miras Şöleni 12 Haziran'...
        Kars'taki köyde 111. kez güreş şenlikleri düzenlendi
        Kars'taki köyde 111. kez güreş şenlikleri düzenlendi
        Kars'ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama, uyuşturucu ve sahte dolar ele...
        Kars'ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama, uyuşturucu ve sahte dolar ele...
        Vali Polat'tan kurumlara net mesaj: "Bahane değil, sonuç istiyorum!" "Yapıl...
        Vali Polat'tan kurumlara net mesaj: "Bahane değil, sonuç istiyorum!" "Yapıl...