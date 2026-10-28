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        Kars ve Bursa'da "zimmet ve sahtecilik" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars merkezli 2 ilde zimmet ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Kars ve Bursa'da "zimmet ve sahtecilik" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars merkezli 2 ilde zimmet ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Kars ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında öğretim görevlisi ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 flaş bellek olmak üzere toplam 13 dijital materyal ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden C.Ö. (44) ve H.Ç. (30) tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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