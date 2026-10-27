Kars'ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Kars’ta Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmalar, sinevizyon gösterimi, ilahi ve şiir dinletileri ile oratoryo gösterisi yer aldı.

Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20262027 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı.

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı program, 12B sınıfı öğrencisi Muhammed Saki Çalışki’nin Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından imam hatip okullarının kuruluşuna katkı sunanlar ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Programda Okul Müdürü Taner Ölmez, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. İmam hatip okullarının eğitim hayatındaki yeri ve kuruluşundan bugüne uzanan süreçte üstlendiği misyona dikkat çekildi.

Etkinlikte daha sonra "Çift Kanatlı Bir Yol İmam Hatipli Olmak" adlı tanıtım filmi izlendi. Kars ÖNDER Başkanı Abdulkerim Yusufoğlu da katılımcılara hitap ederek imam hatip okullarının geçmişten günümüze eğitim alanındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın kültür ve sanat bölümünde okulun ezgi ve ilahi korosu sahne aldı. Öğrencilerin seslendirdiği eserlerin ardından 11B sınıfı öğrencisi Şahsenem Kaya, Ali Ulvi Kurucu’nun "Sen" adlı şiirini okudu. Ortaokul öğrencileri Dursun Efe Ağdaş ve Elvan Sümeyye Gök de şiir dinletileriyle programa katkı sundu.

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Etkinliğin devamında öğrenciler tarafından hazırlanan "İmam Hatipli Olmak" adlı oratoryo gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin performansı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

İmam hatip okullarının 1951 yılında başlayan eğitim yolculuğuna vurgu yapılan programı hazırlayan Meslek Dersleri öğretmenleri Kevser Büktel ve Bünyamin Yıldız ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Program daha sonra sona erdi.