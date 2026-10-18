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        Karslı milli kuraşçı Şeyma, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta 6 yıldır judo yapan milli sporcu Şeyma Ülbeği, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin ardından gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:04 Güncelleme:
        Karslı milli kuraşçı Şeyma, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta 6 yıldır judo yapan milli sporcu Şeyma Ülbeği, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin ardından gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

        Küçük yaşlarda başladığı judoda kendini geliştiren ve farklı organizasyonlarda dereceler elde eden 16 yaşındaki Şeyma Ülbeği, kuraş branşında Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

        Genç sporcu, kısıtlı imkanlara rağmen antrenörlerinin desteğiyle katıldığı müsabakalarda başarı elde etti. Antrenmanlara katılabilmek için her gün 5 kilometre yol kateden Şeyma, azmi ve kararlılığıyla dikkati çekiyor.

        Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şeyma Ülbeği, ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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        Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milli sporcu, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde ettikten sonra olimpiyatlarda mücadele etmek istiyor.

        - "Türk kadını olarak o kürsüye çıkmak gerçekten benim için gurur verici"

        Milli sporcu Şeyma Ülbeği, AA muhabirine, küçüklüğünün minderlerde geçtiğini söyledi.

        Antrenmanlar için her gün 5 kilometre yol katettiğini anlatan Şeyma, "Kısıtlı imkanlarla bu kadar iyi bir başarı elde etmek benim için çok büyük bir onur ve gurur. Bu emeklerin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Bugünlere gelmemde emeği olan antrenörlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

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        Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden genç sporcu, "Kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmayı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde etmeyi hedefliyorum. En büyük hayalim ise olimpiyatlarda mücadele etmek." diye konuştu.

        Şeyma Ülbeği, "Bir Türk kadını olarak bu sporun içinde o kürsüye çıkmak gerçekten benim için gurur verici. Bu minderlerde milyonlarca sporcu benim yerimde olmak için çalışıyor. Onların benim yerimde olmalarını istemeleri gerçekten çok güzel bir şey, kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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        Okulda bazı arkadaşlarının kendisine "Bu sporu yapamazsın" dediğini aktaran Şeyma, şunları kaydetti:

        "Kars'ta bu spora ilgi duyacaklarını düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir spor, bana da çok faydaları dokundu. Tüm Kars gençliğine de buradan sesleniyorum. Judo gerçekten çok iyi bir spor. Şampiyon olduktan sonraki tepkiler gerçekten çok iyiydi. Bu sporu yapamazsın diyenler özellikle sınıfımda çok oldu ama ben pes etmedim. Azimle ve yürekle buralara kadar geldim."

        - Antrenöründen Şeyma'ya övgü

        Antrenör Metin Altunhan ise genç sporcunun yetenekli ve öğrenmeye açık olduğunu, küçük yaşlardan itibaren judoyla ilgilendiğini söyledi.

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        Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda elde edilen birinciliğin ardından Avrupa Şampiyonası için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Altunhan, haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını ve çeşitli kamplara katıldıklarını belirtti.

        Metin Altunhan, Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmayı hedeflediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz Avrupa Şampiyonası'na sıkı sıkıya çalıştık, haftanın 5 günü idman yaptık ve ondan sonra çeşitli kamplara gittik. Emeklerimiz boşa gitmedi, kızımız Avrupa ikincisi oldu. Zorlu bir serüvendi tabii ki. Şimdi sırada Dünya Şampiyonası var, inşallah orada da hem Kars'ımızı hem ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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