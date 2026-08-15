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        Kars'ta Anadolu Yelken Ligi 2. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi

        Kars'ta Ani'nin fethinin 962. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Anadolu Yelken Ligi 2. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Kars'ta Anadolu Yelken Ligi 2. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi

        Kars'ta Ani'nin fethinin 962. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Anadolu Yelken Ligi 2. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi.

        Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Çıldır Gölü'nde gerçekleştirildi.

        Kars, Kırşehir, Antalya, Trabzon, Sakarya ve Mersin'den organizasyona katılan 9 kulüpten 44 sporcu, Çıldır Gölü’nde dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Vali Ziya Polat, gazetecilere, Çıldır Gölü’nün su sporları açısından taşıdığı potansiyelin ortaya çıkarılması ve bölgenin spor turizm açısından tanıtılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Özellikle Ani’nin fethinin haftasında yarışları yapmak istediklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

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        "Ani’nin fethinin 962. yılında kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Buralar özel toprak, özel vatan demiştik. Tabi ki Çıldır Gölü dünyanın en iyi göllerinden birisi. Kışın zaten müthiş bir göl ve turizm açısından çok iyi durumdayız. Artık yazları da turizm açısından bu gölün değerlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yelkende bunlardan birisi. Bu sene Karslı sporcularda yarışıyor. İnşallah Kars, su sporlarının da merkezi olacak. Yelkenle başladık, rafting ve kano için çalışmalar devam ediyor."

        Sporcu Burhan Kuzey Sayar ise 6 yıldır yelken sporuyla uğraştığını, bu yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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