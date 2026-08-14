Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.

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