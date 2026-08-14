Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.
Merkez Bulanık köyünde sağanağın ardından etkili olan dolu sonrası etraf beyaza büründü.
Vatandaşların dolu yığınlarını kürekle temizlediği köyde, bazı tarım arazileri zarar gördü.
Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aralıklarla yağan yağmurun etkisini artırarak sağanağa dönüşmesiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar tıkandı. Esnaflar dükkanlarının önünde biriken suları temizledi.
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