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        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.

        Merkez Bulanık köyünde sağanağın ardından etkili olan dolu sonrası etraf beyaza büründü.

        Vatandaşların dolu yığınlarını kürekle temizlediği köyde, bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Aralıklarla yağan yağmurun etkisini artırarak sağanağa dönüşmesiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar tıkandı. Esnaflar dükkanlarının önünde biriken suları temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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