Kars'ta Ani'nin fethinin 962'nci yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 962. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" ekibi sınırın sıfır noktasındaki Türk bayrağını selamlayarak gösteri sundu.

Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle, minnetle andıklarını ifade ederek, "1064'ten Büyük Taarruza, Sultan Alparslan Han'dan Fatih Sultan Mehmetlere, Yavuz Sultan Selimlere ve bu memleketi ilelebet Türk yurdu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürklere ecdadın hepsi bu milletin yarınlarına imza atan evlatlarımıza yol çizen, ecdadımızın yolunda ilerleyen tüm yiğitlere selam olsun. Bu topraklar özel topraklar, bu topraklar Anadolu'nun ilk kapısı tabii Orta Asya'ya açılan topraklar. Bu topraklar vatanı ecdadın emaneti, can verdik, can vermeye devam edeceğiz. 10 binlerce şehidimizin yattığı topraklar, 10 binlerce şehidimizin Sarıkamış'ta beyaz kefen giydiği topraklar." diye konuştu.

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Ani'de açılan kapının, yedi yıl sonra Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının millete açılmasına uzanan büyük yürüyüşün başlangıcı olduğunu belirterek, "1064'te Ani'de yakılan meşale, 1071'de Malazgirt'te büyük bir zafere dönüşmüş, ardından bütün Anadolu'yu aydınlatmıştır. Bu sebeple Ani, yalnızca Kars'ın değil, Anadolu'nun vatanlaşma tarihinin ilk büyük mühürlerinden biridir." dedi.

Çalkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla ve bu coğrafyanın bütün kadim halklarıyla biz, asırlar boyunca aynı kıbleye yöneldik, aynı ezanla saf tuttuk, aynı toprakları birlikte savunduk. Malazgirt’te de beraberdik, Sarıkamış’ta da beraberdik, Çanakkale'de de beraberdik, 15 Temmuz gecesi de beraberdik. Bugün de milli birliğimize, kardeşliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'nin terörden tamamen arınması, milletimizin arasına örülmek istenen duvarların yıkılması ve bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesi, tarihimizin bize yüklediği büyük bir sorumluluktur. Bu süreçte provokasyonlara fırsat vermeyecek, ayrıştırıcı dile prim tanımayacak, milletimizin huzurunu ve devletimizin bekasını her şeyin üzerinde tutacağız."

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Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesiyle Anadolu'nun kapısının açıldığını belirterek, "Tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kutlu fetih, sadece bir toprak parçasının ele geçirilmesi değil, bu mazlum milletlerin üzerine doğan adalet güneşinin Türk milletinin bu topraklarda sonsuza dek var olacağının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ise Sultan Alparslan'ın Bizans ile karşılaştığı ilk er meydanı olduğunu dile getirerek, "Burası Sultan Alparslan'ın Bizans'ı alt ettiği ilk savaş meydanı ve nihayetinde burası Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı. Türklerin Anadolu'ya girişi 1071 Malazgirt'te değil Ani'den olmuştur." açıklamasında bulundu.

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Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi sunuldu. Ani şehrinin anahtarı ile Kafkas Halk Oyunları ekibince açılan Türk bayrağı Vali Polat'a teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi de gösteri sundu.