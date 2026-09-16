Kars'ta armut ağacından düşen kişi öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Zuvar Mahallesi'ndeki bahçesinde armut toplayan 65 yaşındaki Tuncer A, dengesini kaybederek ağaçtan yere düştü.
Komşularının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuncer A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tuncer A'nın cenazesi otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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