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        Kars'ta armut ağacından düşen kişi öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Kars'ta armut ağacından düşen kişi öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Zuvar Mahallesi'ndeki bahçesinde armut toplayan 65 yaşındaki Tuncer A, dengesini kaybederek ağaçtan yere düştü.

        Komşularının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuncer A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tuncer A'nın cenazesi otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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