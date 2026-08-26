Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Giriş: 26.08.2026 - 22:22 Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bozkuş köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K, aniden önüne çıkan yavrulu bir aynının saldırısına uğradı.
Aziz K'nin, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz K, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ