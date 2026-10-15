Kars'ta Azerbaycan Sanat Haftası kutlandı

Programa, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, Azerbaycanlı öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.