Kars'ta bisikletle yolunu kaybeden 2 yabancı turist kurtarıldı

Görüşmenin ardından turistlerin koordinatları belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı, sağlık ve AFAD ekipleri turistlerin olduğu bölgeye yönlendirildi.

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda turistlere ulaşmak için çalışma başlatıldı.

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