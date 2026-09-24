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        Kars'ta bisikletle yolunu kaybeden 2 yabancı turist kurtarıldı

        Kars'ın Susuz ilçesinde bisikletle yolunu kaybeden ve mahsur kalan 2 yabancı turist ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Kars'ta bisikletle yolunu kaybeden 2 yabancı turist kurtarıldı

        Kars'ın Susuz ilçesinde bisikletle yolunu kaybeden ve mahsur kalan 2 yabancı turist ekiplerce kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yolboyu köyü ile Çamçavuş köyü arasında bisikletli 2 yabancı turistin mahsur kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda turistlere ulaşmak için çalışma başlatıldı.

        Turistlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tercüman aracılığıyla görüşme gerçekleştirildi.

        Görüşmenin ardından turistlerin koordinatları belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı, sağlık ve AFAD ekipleri turistlerin olduğu bölgeye yönlendirildi.

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        Turistler ekiplerce yapılan çalışmada bulunarak güvenli bölgeye taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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