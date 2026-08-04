Kars'ta çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyünde çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Belencik Köyü İlkokulu'nun yanındaki ana sınıfı binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangını söndürme çabalarının yetersiz kalması üzerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

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