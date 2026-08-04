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        Kars'ta çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyünde çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Kars'ta çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyünde çıkan yangında ana sınıfı binası kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Belencik Köyü İlkokulu'nun yanındaki ana sınıfı binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların yangını söndürme çabalarının yetersiz kalması üzerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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