Kars'ta çöplük alanı rafting kampına dönüştürüldü

Kars'ın Akyaka ilçesinde uzun yıllar vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölge, yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla rafting eğitim alanına dönüştürüldü.



Valilik koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde Akyaka Kanyonu'nda ilk kez düzenlenen Rafting Temel Eğitim Kampı'na farklı illerden 60 sporcu katıldı.



Dokuz gün süren kampta sporcular, uzman antrenörler eşliğinde rafting branşına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Katılımcılara takım çalışması, güvenlik, kürek kullanımı, bot kontrolü ve zorlu parkurlarda hareket teknikleri anlatıldı.



Arpaçay Nehri kıyısında oluşturulan eğitim parkuru ise bir dönem vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgenin ıslah edilmesiyle sporcuların hizmetine sunuldu. Çevre kirliliğiyle anılan alan, yapılan çalışmaların ardından doğayla uyumlu bir su sporları merkezine dönüştürüldü.



Kampın son gününde düzenlenen programa katılan Kars Valisi Ziya Polat da sporcularla birlikte Akyaka Kanyonu'nda rafting yaptı.



Vali Polat, gazetecilere, Akyaka Kanyonu'nun su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Kars'ın turizmde olduğu gibi su sporlarında da marka kent olmasını hedeflediklerini belirten Polat, Akyaka Kanyonu'nun tanıtımı için Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kano Federasyonunun işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Bu yıl ilk kez rafting temel eğitim kampı düzenlediklerini dile getiren Polat, "60 gencimizi rafting sporu ile buluşturduk. Federasyonlarımızın sadece bir kez gelip gitmesini değil, bu organizasyonların kurumsallaşmasını istiyoruz. Büyük ihtimalle gelecek yıl Kano Federasyonumuzla gelişim kampını yine burada gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türkiye Rafting Şampiyonası'nın bir ayağını da Akyaka Kanyonu'nda yapmayı planlıyoruz." dedi.



Polat, Çıldır Gölü'nde de üçüncü kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Kars'ın dört mevsim spor yapılabilen bir kent olma yolunda ilerlediğini kaydetti.



Kampa Diyarbakır'dan katılan Mustafa Can Ataş da kampın oldukça verimli geçtiğini, Amasya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi yarışlarına hazırlandıklarını dile getirdi.



Rafting Antrenörü Oğuzhan Ateş, kamp kapsamında daha önce rafting deneyimi bulunmayan ya da sınırlı deneyime sahip sporculara temel eğitim verdiklerini kaydetti.



Sporculara temel kürek teknikleri, nehir anatomisi ve güvenlik konularında eğitim verdiklerini aktaran Ateş, Akyaka Kanyonu'nun suyu, akışı ve doğal yapısıyla rafting için önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etti.



Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi ve kampın nehir güvenliği uzmanı Fikri Özkan da Kars'ın su sporları açısından önemli bir doğal değere sahip olduğunu, bölgede planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle Akyaka Kanyonu'nun önemli bir su sporları merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

