Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta göç yolundaki kızıl şahinler tarım alanlarında görüntülendi

        Kars'ta göç yolundaki kızıl şahinler tarım alanlarında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:27 Güncelleme:
        Kars'ta göç yolundaki kızıl şahinler tarım alanlarında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında görüntülendi.

        Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kara akbaba, kerkenez, orman baykuşu ve kızıl şahin gibi birçok yaban kuşuna göç yolunda ev sahipliği yapıyor.

        Kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında kemirgenlerle beslenerek enerji depoluyorlar.

        Kızıl şahinlerin göç öncesi tarım alanlarındaki görüntüleri kameraya yansıdı.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ta geleneksel tarım ile doğanın çok uyum içinde hareket ettiğini söyledi.

        Sarıkamış'ta ot biçme mevsiminin yeni bittiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Otlar biçildikten sonra yıl boyunca üreyen fareler aslında tarlalarda daha görünür hale geldi. Bu da göç döneminde olan yırtıcılar için çok önemli bir besin kaynağı. Tabii buradaki en önemli türlerden bir tanesi de Sarıkamış'ta kızıl şahinler. Kızıl şahinler yüksek tarlaların üstündeki ve biçilen alanlardaki yüksek taşların üstünde bekleyerek fare hareketlerini izliyorlar ve bu şekilde beslenmelerine göç yoluna devam ederek Afrika'ya doğru yolculuklarını sürdürüyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        Kars'ta köy yollarında beton yol çalışmaları sürüyor
        Kars'ta köy yollarında beton yol çalışmaları sürüyor
        Kars'ta bin 985 üniversite öğrencisine "El Ele Güvenli Geleceğe" semineri
        Kars'ta bin 985 üniversite öğrencisine "El Ele Güvenli Geleceğe" semineri
        Kars'ta Arizona kanyonlarını andıran Bayam Kızıllıkları doğaseverlerin yeni...
        Kars'ta Arizona kanyonlarını andıran Bayam Kızıllıkları doğaseverlerin yeni...
        Kars'ta afetten etkilenen üreticilere 26 milyon liralık tarımsal destek
        Kars'ta afetten etkilenen üreticilere 26 milyon liralık tarımsal destek
        Kars'ta Toprak Analiz Laboratuvarı ve Mera Eğitim Merkezine ziyaret
        Kars'ta Toprak Analiz Laboratuvarı ve Mera Eğitim Merkezine ziyaret
        Kars'ta üniversiteli kadınlara kades tanıtımı
        Kars'ta üniversiteli kadınlara kades tanıtımı