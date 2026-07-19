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        Kars'ta gölete düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Kars'ta gölete düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Akdam köyü yaylasında 3 yaşındaki Gülasiye Tikan, gölete düştü.

        Tikan'ı gölette hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri Tikan'a ilk müdahaleyi yaparak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Tikan kurtarılamadı.






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