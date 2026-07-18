Yurt genelinde sıcak hava Kars'ta ise kar mesaisi var

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında yer yer 5 ila 6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.



Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ta ise yaz mevsiminin ortasında karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor.



Çetin geçen kışın ardından köy yollarını açık tutmak için görev yapan "kar kaplanları", Selim ilçesine bağlı Tuygun köyü yaylasına ulaşımı sağlamak amacıyla yaklaşık 3 bin metre rakımda çalışma yürüttü.



İş makineleriyle araç boyunu aşan kar kütlelerini temizleyen ekipler, yer yer buzlanmanın da görüldüğü, bir tarafı uçurum olan güzergahı iki gün süren mesainin ardından ulaşıma açtı.



- "Bu yıl kar fazla olduğundan temmuz ayının ortalarına kadar kaldık"



Selim Özel İdaresi Şantiye Şefi Sezai Yurdalan, AA muhabirine, temmuz ayının ortasında karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.



Kentte bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Yurdalan, şöyle konuştu:



"Normalde haziran ayının ortalarında yolu açıyorduk. Bu yıl kar fazla olduğundan temmuz ayının ortalarına kadar kaldık. Selim İlçe Özel İdaresi olarak iki gündür burada karla mücadele ediyoruz, Tuygun köyü sakinlerinin yaylaya rahat ulaşabilmeleri ve göçerlerin rahat çıkabilmeleri için burada çalışıyoruz. Bu kara müdahale etmezsek kendiliğinden erimeyecek ve önümüzdeki yılın karı da bunun üzerine gelecek. Müdahale ediyoruz ki bu yol açılsın, yaylaya rahat çıkılsın."



Tuygun köyü sakinlerinden Fuat Yıldırım ise İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, "Her yıl burada 5-6 metre kar kütlesini açarak köy halkına yardımda bulunuyorlar. Bu kar açılmadığı sürece biz yaylaya gidemeyiz ve yaptığımız hayvancılığın bir anlamı kalmıyor." dedi.



Köylülerden Kazım Odun da yayla yolunun kendileri için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Yolumuz kapalıydı şimdi açtılar, Allah devlete zeval vermesin. Yaklaşık 6 metre kar var, yaylaya bu kardan dolayı çıkamıyorlar, hayvanlar hep köyde kaldı. Özel İdaresi ekipleri yolumuzu açtı Allah razı olsun." diye konuştu.

