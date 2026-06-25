Kars'ta köy okulunda yıl sonu şenliği düzenlendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde yıl sonu şenliği düzenlendi.



Cebeci köyündeki Cebeci Şehit Tuncay Yıldırım İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları gösterileri sahneledi.



Program kapsamında Okuma Bayramı etkinliği, 4. sınıf mezuniyet töreni, halk oyunları gösterileri ile şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.



Öğrencilerin sergilediği gösteriler veliler ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Programda mezun olan 4. sınıf öğrencilerine belgeleri verildi.



Etkinliğe, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy halkı, veliler ve öğretmenler katıldı.

