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        Kars'ta köy okulunda yıl sonu şenliği düzenlendi

        Kars'ın Akyaka ilçesinde yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Kars'ta köy okulunda yıl sonu şenliği düzenlendi

        Kars'ın Akyaka ilçesinde yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Cebeci köyündeki Cebeci Şehit Tuncay Yıldırım İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları gösterileri sahneledi.

        Program kapsamında Okuma Bayramı etkinliği, 4. sınıf mezuniyet töreni, halk oyunları gösterileri ile şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin sergilediği gösteriler veliler ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Programda mezun olan 4. sınıf öğrencilerine belgeleri verildi.

        Etkinliğe, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy halkı, veliler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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