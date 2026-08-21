Kars'ta koyun sürüsüne ulaşamayan kurt, ağılın çevresinde dolaştı

Tel örgü nedeniyle ağıla giremeyen kurt, bir süre çevresinde dolaştı. Kurdun geldiğini fark eden Aykut, dışarı çıkarak kontrol etti.

Duraklı köyünde avlanmak için yerleşim yerine indiği değerlendirilen kurt, muhtar Cevdet Aykut'a ait koyun sürüsünün bulunduğu ağılın önüne geldi.

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