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        Kars'ta koyun sürüsüne ulaşamayan kurt, ağılın çevresinde dolaştı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde koyun sürüsünün bulunduğu ağılın çevresinde dolaşan kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kars'ta koyun sürüsüne ulaşamayan kurt, ağılın çevresinde dolaştı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde koyun sürüsünün bulunduğu ağılın çevresinde dolaşan kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Duraklı köyünde avlanmak için yerleşim yerine indiği değerlendirilen kurt, muhtar Cevdet Aykut'a ait koyun sürüsünün bulunduğu ağılın önüne geldi.

        Tel örgü nedeniyle ağıla giremeyen kurt, bir süre çevresinde dolaştı. Kurdun geldiğini fark eden Aykut, dışarı çıkarak kontrol etti.

        Kurt, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Kurdun ağılın önüne gelmesi ve etrafında gezinmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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