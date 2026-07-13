Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Kars'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Adem S. idaresindeki 35 RFD 05 plakalı minibüs, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Berat B. yönetimindeki 36 AAE 430 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile yolcu Bahri B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi

        Benzer Haberler

        Kars'ta ev sahibi ile kiracı kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
        Kars'ta ev sahibi ile kiracı kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
        İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı
        İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı
        Susuz'un tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı
        Susuz'un tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı
        Susuz Kaymakamı Öztürk'ten şehit ailesine anlamlı ziyaret
        Susuz Kaymakamı Öztürk'ten şehit ailesine anlamlı ziyaret
        Kars'ın ana arterlerinde büyük dönüşüm Karayolları ekipleri sahada: Cumhuri...
        Kars'ın ana arterlerinde büyük dönüşüm Karayolları ekipleri sahada: Cumhuri...
        Kars'ta köy yolları konfora kavuşuyor: 9,5 kilometrelik asfalt çalışması ba...
        Kars'ta köy yolları konfora kavuşuyor: 9,5 kilometrelik asfalt çalışması ba...