Kars'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Adem S. idaresindeki 35 RFD 05 plakalı minibüs, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Berat B. yönetimindeki 36 AAE 430 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu Bahri B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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