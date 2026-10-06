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        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evlerin önünde rögarlar tıkandığı için göletler oluştu.

        Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi.

        Vatandaşlardan Özkan Karadağ, aşırı yağmur yağdığını belirterek, "Bu yağmurların sonu kar yağışıdır. İnşallah bir an önce kar yağar, Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

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