Kars'ta sağanak etkili oldu

Vatandaşlardan Özkan Karadağ, aşırı yağmur yağdığını belirterek, "Bu yağmurların sonu kar yağışıdır. İnşallah bir an önce kar yağar, Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evlerin önünde rögarlar tıkandığı için göletler oluştu.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.