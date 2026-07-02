Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Onur Ü'nün kullandığı 36 ABL 032 plakalı traktör, merkeze bağlı Alaca köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Onur Ü. ile traktörde yolcu olarak bulunan İzzet Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzet Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Onur Ü. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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