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        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.


        Onur Ü'nün kullandığı 36 ABL 032 plakalı traktör, merkeze bağlı Alaca köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


        Kazada sürücü Onur Ü. ile traktörde yolcu olarak bulunan İzzet Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzet Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Onur Ü. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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