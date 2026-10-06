Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda daha önce belirlenen bir aparta düzenlenen operasyonda Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, sarma kağıdı, 3 muşta, bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele

        Benzer Haberler

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta besiciler silajlık mısır hasadıyla k...
        Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta besiciler silajlık mısır hasadıyla k...
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Milli kuraşçı Diyar "köyünde" güç depoluyor
        Milli kuraşçı Diyar "köyünde" güç depoluyor
        Kars'ta Aras EDAŞ görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kars'ta Aras EDAŞ görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne birbirlerini su...
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne birbirlerini su...
        Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı