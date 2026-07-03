Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta bu yıl yağışlarla canlanan menderesler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sunuyor.



Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu Telek Suyu'nun, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla oluşturduğu menderesler, Okuçuğlu ile Tepecik köyleri arasında uzanan doğal yapısıyla dikkati çekiyor.



Silajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana ve havuç üretiminin yapıldığı bölgede çiftçiler, mendereslerden tarlalarının sulanmasında yararlanıyor.





Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da bu su kaynaklarından faydalanıyor. Çevresi yoğun yağışlarla yeşile bürünen mendereslerde otlayan sürüler ise güzel görüntüler oluşturuyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars Ovası'nın menderesler yönünden zengin olduğunu söyledi.



Şehrin tarım ve hayvancılık, özellikle de büyükbaş hayvancılık açısından Türkiye'de önemli konumda olduğunu anlatan Aydın, "Hayvanların hem doğada, merada, yaylalarda otlaması hem de kış ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal faaliyetlerle gerçekleşiyor. Bu sene özellikle yağışların iyi gitmesiyle menderesler biraz daha beslendi, daha güzel bir forma kavuştu." dedi.



Bölgeye birçok katkı sunan menderesleri, gelecek nesillere aktarmak için de koruyacaklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Menderesler geçtikleri bölgeden taşıdıkları alüvyonlar nedeniyle de bölgede verimli toprakların, tarım arazilerinin oluşmasını sağlıyor. Bir yandan suyun akış hızının düşmesi nedeniyle yer altı sularının da beslenmesine katkıları var. Bunun gibi doğal güzelliklerin oluşması ve turizme katkılarının yanı sıra bölgede yaşayan çiftçilerimiz hem hayvanlarını bu mendereslerde suluyor hem de arazilerinin sulama ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Mendereslerin ilimize çok katkısı var, onları koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."



Tepecik köyünden çiftçi Mehmet Kurtbaş da "Bu suyun çok faydası var, hayvanlarımız, koyunlarımız buradan su içiyor, insanlarımız gelip yüzüyor, keyif yapıyor, balık tutanlar oluyor. Çok faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

