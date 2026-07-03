Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor

        Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta bu yıl yağışlarla canlanan menderesler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta bu yıl yağışlarla canlanan menderesler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sunuyor.

        Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu Telek Suyu'nun, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla oluşturduğu menderesler, Okuçuğlu ile Tepecik köyleri arasında uzanan doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

        Silajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana ve havuç üretiminin yapıldığı bölgede çiftçiler, mendereslerden tarlalarının sulanmasında yararlanıyor.


        Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da bu su kaynaklarından faydalanıyor. Çevresi yoğun yağışlarla yeşile bürünen mendereslerde otlayan sürüler ise güzel görüntüler oluşturuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars Ovası'nın menderesler yönünden zengin olduğunu söyledi.

        Şehrin tarım ve hayvancılık, özellikle de büyükbaş hayvancılık açısından Türkiye'de önemli konumda olduğunu anlatan Aydın, "Hayvanların hem doğada, merada, yaylalarda otlaması hem de kış ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal faaliyetlerle gerçekleşiyor. Bu sene özellikle yağışların iyi gitmesiyle menderesler biraz daha beslendi, daha güzel bir forma kavuştu." dedi.

        Bölgeye birçok katkı sunan menderesleri, gelecek nesillere aktarmak için de koruyacaklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "Menderesler geçtikleri bölgeden taşıdıkları alüvyonlar nedeniyle de bölgede verimli toprakların, tarım arazilerinin oluşmasını sağlıyor. Bir yandan suyun akış hızının düşmesi nedeniyle yer altı sularının da beslenmesine katkıları var. Bunun gibi doğal güzelliklerin oluşması ve turizme katkılarının yanı sıra bölgede yaşayan çiftçilerimiz hem hayvanlarını bu mendereslerde suluyor hem de arazilerinin sulama ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Mendereslerin ilimize çok katkısı var, onları koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."

        Tepecik köyünden çiftçi Mehmet Kurtbaş da "Bu suyun çok faydası var, hayvanlarımız, koyunlarımız buradan su içiyor, insanlarımız gelip yüzüyor, keyif yapıyor, balık tutanlar oluyor. Çok faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Çıldır Gölü'nde tekne turu
        Çıldır Gölü'nde tekne turu
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
        Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
        Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kars'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin: "Hac organizasyonunda dünyanın örnek aldığı...
        HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin: "Hac organizasyonunda dünyanın örnek aldığı...