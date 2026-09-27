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        Kars'ta yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Kars'ta yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalenin ardından yaralılardan Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğerleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Yaralılardan Subay S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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