Kars'ta yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İlk müdahalenin ardından yaralılardan Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğerleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Yaralılardan Subay S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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