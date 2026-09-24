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        Kars'ta şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Kars'ta şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.

        Konstantinos Papadopulos'un (55) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sarıkamış-Horasan kara yolu Mescitli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dik yamaçtan inen ekipler, sürücü Papadopulos'u sıkıştığı yerden çıkardı.

        Ekipler, sürücüyü güçlükle ambulansa taşıyarak Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Şarampole devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Papadopulos'un kullandığı tırın, Gürcistan'a yük bıraktıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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