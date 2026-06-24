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        Kars'ta yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi

        Kars'ın Akyaka ilçesine "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Kars'ta yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi

        Kars'ın Akyaka ilçesine "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

        Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş topraklarda yuva yapamadıkları ve ağaçlık alanlarda yaşayamadıkları için meraları tercih eder.

        Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye ve Filistin'e kadar uzanan bölgede bulunan Anadolu yer sincapları, Türkiye'de ise İç Anadolu Bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da görülüyor.

        İlçeye bağlı Karahan köyü çevresindeki çayırlık alanlarda görüntülenen sincaplar sevimli halleriyle dikkati çekiyor.

        Zaman zaman yuvalarının çevresinde dolaşan sincapların hareketliliği görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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