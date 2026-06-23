Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köyler beyaza büründü.
İlçeye bağlı Karahamza köyündeki tarım arazileri doludan etkilendi.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek doludan korumaya çalıştı.
Susuz ilçesinde de dolu aniden başladı. Kars-Susuz kara yolunun Mezra köyü mevkisi beyaza bürünürken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- Erzurum
Erzurum'da akşam başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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