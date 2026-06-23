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        Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köyler beyaza büründü.

        İlçeye bağlı Karahamza köyündeki tarım arazileri doludan etkilendi.


        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek doludan korumaya çalıştı.

        Susuz ilçesinde de dolu aniden başladı. Kars-Susuz kara yolunun Mezra köyü mevkisi beyaza bürünürken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Erzurum

        Erzurum'da akşam başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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