Kars'ta köye inen bozayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Kars'ın Selim ilçesinde köye inen bozayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kars'ın Selim ilçesinde köye inen bozayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kış uykusundan uyandıktan sonra Karadeniz Bölgesi'ne doğru göç eden bazı bozayılar, güzergahları üzerindeki yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.
İlçeye bağlı Cavlak köyüne inen bir bozayı, köy meydanında köpeklerle karşılaştı. Meydanda bir süre dolaşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.
Beş köpeğin havlayarak saldırmaya çalıştığı ayının sakin tavırları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.