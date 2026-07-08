Kars'ta yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı

Kars'ta yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Soylu köyü kırsalında S.A'ya yıldırım isabet etti. Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan S.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. S.A'nın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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