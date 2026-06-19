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        Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi.

        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği bölgede yaşamlarını sürdüren kızıl tilkiler, nisan-mayısta güvenli buldukları arazide toprak altında yuva yapıyor.

        Yaklaşık bir ay önce doğan 3 kızıl tilki yavrusu, yuvalarından çıktıkları Karahamza köyündeki çayırlık alanda görüntülendi.

        Birbirleriyle oyun oynayan kızıl tilkiler, ışığa ve sese karşı duyarlı davranışlarıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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