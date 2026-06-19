Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği bölgede yaşamlarını sürdüren kızıl tilkiler, nisan-mayısta güvenli buldukları arazide toprak altında yuva yapıyor. Yaklaşık bir ay önce doğan 3 kızıl tilki yavrusu, yuvalarından çıktıkları Karahamza köyündeki çayırlık alanda görüntülendi. Birbirleriyle oyun oynayan kızıl tilkiler, ışığa ve sese karşı duyarlı davranışlarıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

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