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        Kars'taki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Kars'taki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince köylere düzenlenen operasyonda, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Akyaka ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada Subay S. (60) hayatını kaybetmiş, çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) ile diğer taraftan Mert G, yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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