Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor

        Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki serin yayla ve ormanlık alanlar ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki serin yayla ve ormanlık alanlar ziyaretçilerini ağırlıyor.


        İlçenin sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımdaki piknik alanları ile ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi Ekoturizm Alanı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Orman içinde vakit geçiren ziyaretçiler, parklar ve ekoturizm alanında serin havanın tadını çıkarıyor.

        Bodrum'dan gelen Erbil Özkaya, batı illerindeki aşırı sıcaklardan bunalanlar için Sarıkamış'ın doğası ve serin havasının önemli bir alternatif olduğunu belirterek, herkese bölgeyi görmelerini tavsiye etti.

        Kocaeli'nden gelen İsmail Kayanoğlu da sıcak havadan uzaklaşmak için Sarıkamış'ı tercih ettiğini ifade ederek, yaz tatilini serin ve doğal bir ortamda geçirmek isteyenleri ilçeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Kars'ta vatandaş ayılara türkü söyledi, o anlar sosyal medyayı salladı
        Kars'ta vatandaş ayılara türkü söyledi, o anlar sosyal medyayı salladı
        Kars'ta AK Parti Teşkilatından Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
        Kars'ta AK Parti Teşkilatından Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
        Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı
        Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı
        Kars'ta hudut birliklerinden ağır silah atışları
        Kars'ta hudut birliklerinden ağır silah atışları
        Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor
        Kars'ta yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılığa katkı sunuyor
        Çıldır Gölü'nde tekne turu
        Çıldır Gölü'nde tekne turu