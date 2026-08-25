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        Sarıkamış'ta SUV tipi aracın yoldan çıkmasıyla 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde SUV tipi aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta SUV tipi aracın yoldan çıkmasıyla 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde SUV tipi aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Y idaresindeki 01 RY 904 plakalı SUV tipi araç, Yeniköy köyü mevkisinde yoldan çıktı.

        Şarampole düşen araçtaki A.A ile E.Y yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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