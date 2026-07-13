Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen anne ve bebeği Kayseri'de toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği, Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.



Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zehra Özkan Samur (26) ve 8 aylık bebekleri Aybars Kaan için Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.



Anne ve bebeğinin cenazeleri, kılınan namazının ardından Zincidere Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, ailenin yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile jandarma personeli de katıldı.



Öte yandan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Hakan Samur'un cenazesinin de memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildiği öğrenildi.



Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, dün Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrilmiş, kazada sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur hayatını kaybetmişti.







