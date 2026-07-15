Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan uyuşturucudan tutuklanan avukatla ilgili açıklama

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan uyuşturucudan tutuklanan avukatla ilgili açıklama

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, uyuşturucudan tutuklanan avukatın AK Parti'li meclis üyesi olduğu iddasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:30 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan uyuşturucudan tutuklanan avukatla ilgili açıklama

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, uyuşturucudan tutuklanan avukatın AK Parti'li meclis üyesi olduğu iddasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Okandan, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı açıklamada, olayla ilgili haberleri takip ettiklerini, bazı yayın organlarınca uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin AK Parti Talas Belediyesi meclis üyesiymiş gibi haberler yapıldığını söyledi.

        Şüphelinin CHP'li bir belediye meclis üyesi olduğunu belirten Okandan, "Biz bu işin peşine düşmeyelim, konuşmayalım derken, bazı yayın organlarının sadece 'Talas Belediyesi Meclis Üyesi' diye yaptığı haberleri esefle kınıyoruz. CHP'li belediye meclis üyesi olduğunu açık yüreklilikle ifade eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir ayıbımız varsa bizim de ayıbımızı ortaya koyun. Lakin ayıbımız yoksa çamur atalım da bu işi AK Parti'ye, Talas Belediyesine, bu teşkilata zarar veririz mantığındaki yaklaşımı asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

        Her zaman yanlışlarıyla yüzleşmeye hazır olduklarını ifade eden Okandan, "Lakin aslı astarı olmayan hadiselerde de asla ne şahsımıza ne partimize ne de partimizin herhangi bir mensubuna yapılabilecek bir atıfı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kasıtlı yapılmış bir hadise, bugün bunu araştırmak çok zor değil." dedi.

        Basın toplantısına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da katıldı.

        CHP Kayseri İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, A.C.A. hakkında parti tüzüğü ve disiplin hükümleri doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatıldığı, parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Otomobilinde 5 kilo esrarla yakalanan CHP'li meclis üyesi tutuklandı
        Otomobilinde 5 kilo esrarla yakalanan CHP'li meclis üyesi tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan avukat tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan avukat tutuklandı
        Kaza yapan sürücü aracı başkasının kullandığını söyledi, gerçek ortaya çıkı...
        Kaza yapan sürücü aracı başkasının kullandığını söyledi, gerçek ortaya çıkı...
        Başkan Büyükkılıç: "Bu millet esareti kabul etmez, bayrağını yere düşürmez"
        Başkan Büyükkılıç: "Bu millet esareti kabul etmez, bayrağını yere düşürmez"
        Uyuşturucuyla yakalanan CHP'li meclis üyesine AK Parti'den tepki AK Parti K...
        Uyuşturucuyla yakalanan CHP'li meclis üyesine AK Parti'den tepki AK Parti K...
        Talas Belediyespor'da ayrılık Antrenör Uğur Bozkurt: "Her gün hikayenin bir...
        Talas Belediyespor'da ayrılık Antrenör Uğur Bozkurt: "Her gün hikayenin bir...