AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, görevdeki 500. günlerini istişare toplantısıyla değerlendirdi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın çalışmaları, saha faaliyetleri ve hedeflerin konuşulduğu toplantıda konuşan Okandan, 500 gündür aynı inanç, heyecan ve dava şuuruyla durmadan ve yorulmadan çalıştıklarını belirtti.





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, istişare kültürünü esas alan güçlü teşkilat yapısı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Okandan, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü biliyoruz ki teşkilat varsa zafer vardır." ifadelerini kullandı.



Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.



Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.



