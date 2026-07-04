Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi

        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, görevdeki 500. günlerini istişare toplantısıyla değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, görevdeki 500. günlerini istişare toplantısıyla değerlendirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın çalışmaları, saha faaliyetleri ve hedeflerin konuşulduğu toplantıda konuşan Okandan, 500 gündür aynı inanç, heyecan ve dava şuuruyla durmadan ve yorulmadan çalıştıklarını belirtti.


        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, istişare kültürünü esas alan güçlü teşkilat yapısı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Okandan, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü biliyoruz ki teşkilat varsa zafer vardır." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

        Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi
        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi
        AK Parti Kayseri Teşkilatı, görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla ta...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı, görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla ta...
        Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı misafirlerini bekliyor
        Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı misafirlerini bekliyor
        Sanatın kalbi Çarşı Melikgazi'de atacak
        Sanatın kalbi Çarşı Melikgazi'de atacak
        Başkan Büyükkılıç, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
        Sahabiye'de uzlaşma görüşmeleri tamamlandı
        Sahabiye'de uzlaşma görüşmeleri tamamlandı