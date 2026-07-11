Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi

        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi

        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi

        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

        Yenikent beldesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba Adem (55), anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Kayseri'ye getirildi.

        Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından anne, baba ve oğullarının cenazeleri Erkilet Bülbül Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Aile bireylerinin, İzmir'deki akrabalarının düğününden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

        - Olay

        Adem Gündüz idaresindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, dün Aksaray-Konya kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada anne Çiğdem ile oğlu Emircan Gündüz olay yerinde, baba Adem Gündüz ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.


        Kazada yaralanan diğer oğulları Bedirhan Gündüz'ün (18) de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi
        Feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi
        Sarımsaklı mesire alanına ilgi büyük
        Sarımsaklı mesire alanına ilgi büyük
        5 asırlık bedestende restorasyon tamamlandı
        5 asırlık bedestende restorasyon tamamlandı
        Başkan Büyükkılıç, Otobüs İşletme Müdürlüğü personeliyle yürüyüş yaptı
        Başkan Büyükkılıç, Otobüs İşletme Müdürlüğü personeliyle yürüyüş yaptı
        Çiçek Şenliği Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        Çiçek Şenliği Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        Şehit Komiser Yardımcısı Cennet'in babası: Bin evladım olsa bu aziz vatana...
        Şehit Komiser Yardımcısı Cennet'in babası: Bin evladım olsa bu aziz vatana...