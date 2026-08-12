Alman Detlev Paul Kleinschmidt, Kayseri'de Müslüman oldu

İhtida törenine, Hilal Özkara ile ailesi de katıldı.

Almanya'da yaşayan Kayserili Hilal Özkara sayesinde İslamiyet ile tanışan Alman Detlev Paul Kleinschmidt, Müslüman oldu.

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