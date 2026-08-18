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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik etti

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kayseri'deki üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik etti

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kayseri'deki üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitenin bulunduğu bir öğrenci şehri olduğunu ifade etti.

        Gençlere yönelik belediyecilik anlayışını eğitimden sosyal desteğe, teknolojiden kültür ve spora kadar geniş bir çerçevede sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, üniversite öğrencilerinin şehir yaşamındaki ihtiyaçlarını da önemsediklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik su faturasında yüzde 50 indirim, KAYBİS başta olmak üzere ulaşım destekleri, burs ve eğitim katkıları, yeme-içme hizmetleri ile ücretsiz çamaşır yıkama gibi çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Büyükkılıç, gençlerin ekonomik yükünü azaltmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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        Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinin yalnızca ekonomik desteklerle sınırlı olmadığına dikkati çeken Büyükkılıç, gençlerin geleceğin dünyasına hazırlanması amacıyla teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında da önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

        Büyükkılıç, KAYMEK aracılığıyla yüz binlerce vatandaşa eğitim ve kişisel gelişim hizmeti sunulduğunu, öğrencilere eğitim destekleri ve ücretsiz kitap setleri ulaştırıldığını, gençlerin sanat ve meslek eğitimlerinden faydalandığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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