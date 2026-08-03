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        Başkan Büyükkılıç, Keykubat Yağmur Suyu Hattı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 150 milyon lira yatırım bedelli Keykubat Yağmur Suyu Hattı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Keykubat Yağmur Suyu Hattı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 150 milyon lira yatırım bedelli Keykubat Yağmur Suyu Hattı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keykubat Mahallesi'nde yürütülen Keykubat Yağmur Suyu Hattı alanında incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işbirliğiyle, toplam 150 milyon liraya mal olacak proje kapsamında yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehir için hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Keykubat Mahallesi'nde yağış sonrası yaşanan taşkın sorununu çözmek için harekete geçtiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin güzide semtlerinden Keykubat Mahallesi'ndeyiz. Yağmur yağdığında gündeme gelen taşkınlar konusunda KASKİ'miz çalışma başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 150 milyon liralık yatırıma imza atıyor. Hurdacıların oradan başlayarak Sarımsaklı'ya kadar uzanan ve Keykubat Mahallesi'ne bağlanan yaklaşık 9 kilometrelik hattın yapımını sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerini de gecikmeden hayata geçireceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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