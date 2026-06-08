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        Başkan Büyükkılıç, masa tenisi sporcularıyla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi salonunu ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Başkan Büyükkılıç, masa tenisi sporcularıyla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi salonunu ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcuların antrenmanlarını takip eden Büyükkılıç, gençlerle sohbet ederek başarı hikayelerini dinledi.

        Ziyaret sırasında sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirmeye ve gençlerin her alanda gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

        Geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini belirten Büyükkılıç, "Belediyemiz Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi salonumuzda eğitim gören evlatlarımızın azmi, disiplini ve elde ettikleri başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Gençlerimizin enerjisi, kararlılığı ve hedeflerine olan inancı gerçekten takdire şayan. Maşallah, başarıdan başarıya koşuyor, kazandıkları madalyalarla hem ailelerini hem de şehrimizi gururlandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de elde edilen başarılarda emeği bulunan antrenörlere, yöneticilere ve ailelere teşekkür ederek, genç sporcuların gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

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